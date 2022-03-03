السناتور الأمريكي بيرني ساندرز يدعو الديمقراطيين إلى مزيد من الروح النضالية . - حازم كويي

2022/03/03 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي ستيفن غرينهاوس*ترجمة:حازم كويي عبر عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، أنه يجب على الديموقراطيين أن يختاروا النضال والوقوف مع حقوق الطبقة العاملة في أمريكا ومعارضة مصالح الشركات القوية وبشكل قاطع، لأن المبادرات التشريعية تعثرت وآفاق إنتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني (نوفمبر) قاتمة.



يُفهم من هذا النقد،على أنه تحذير من الجناح اليساري للحزب ليكون صوته مسموعاً،حيث ......





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