2022/03/03 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور الفصل الخامس والعشرون : النساء ضمن مصطلح ( صاحب ) كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة الفصل الخامس والعشرون : النساء ضمن مصطلح ( صاحب ) صاحب / أصحاب لم يأت فى القرآن الكريم ( صاحبات ) أو ( صحابة ) .



بل ( صاحب وأصحاب ) أولا : يأتى بمعنى الملكية : ( صاحب الشىء أى الذى يملكه ) وهو هنا يدل على الذكور والاناث.



نوح عليه السلام ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفصل الخامس والعشرون : النساء ضمن مصطلح ( صاحب ) - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفصل الخامس والعشرون : النساء ضمن مصطلح ( صاحب ) - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).