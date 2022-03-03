ثلاث أطروحات في المسألة التنظيمية - أحمد القنديلي

2022/03/03 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_القنديلي لينين، تروتسكي وروزا لوكسمبورغ إن اختيار هذا الشكل التنظيمي أو ذاك داخل التنظيم الحزبي ليس مسألة شكلية أو تقنية، ذلك لأن كل شكل من أشكال التنظيم يتضمن في العمق تصورا إيديولوجيا / سياسيا لإشكالية وطبيعة الثورة ولطبيعة التحالفات الممكنة لإنجازها.



في كتابه " ما العمل؟ " يرى لينين أن لا بديل عن المركزة التي هاجمها الكثيرون، وعلى رأسهم روزا لوكسمبورك.



فعقب انتكاسة مجموعة هائلة من الانتف ......





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