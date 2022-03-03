سلالة جديدة من فيروس كورونا عُثر عليها بالغزلان في كندا

2022/03/03 | 15:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على متغير جديد من فيروس كورونا، على غرار متحوّر "أوميكرون"، في مجموعة من الأيائل ذات الذيل الأبيض اللون في أونتاريو، كندا، ما يجعله شديد الاختلاف عن المتحوّرات المنتشرة المتفرّعة من هذا الفيروس، وفقًا لما أظهرته دراسة جديدة.

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