الفتح يعتبر إجراءات الحكومة لمعالجة الأزمات “استخفاف بالدم العراقي”

2022/03/03 | 15:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أعتبر عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الخميس، الحكومة الحالية بأنها مستخفة بالدم العراقي من خلال الإجراءات والحلول التي تقدمها إزاء الأزمات في البلد، فيما أشار إلى أن حلول الحكومة تبدأ بتشكيل لجنة وتنتهي بتسجيل القضية ضد مجهول!.وقال الفتلاوي لوكالة /المعلومة/، إن “الدم العراقي يمثل ارخص دماء شعوب الكرة الأرضية بحيث يسال دون معرفة […]

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