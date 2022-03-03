مصافي الوسط تعلن إنتاجها السنوي من الزيوت وتكشف عن خطة لمنافسة المستورد

2022/03/03 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة مصافي الوسط، اليوم الخميس، عن إنتاجها السنوي من الزيوت، فيما أشارت إلى وضع خطة لمنافسة الزيوت المستوردة.

وقال مدير عام الشركة عايد جابر في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك خطة تخص الإنتاج الشهري والسنوي وتوضع من قبل الدائرة الفنية لشركتنا وشركة توزيع المنتجات النفطية لإنتاج زيوت الأساس والزيوت الجاهزة بالأنواع كافة"، مبيناً ان "الإنتاج السنوي لعام 2021 من زيوت الأساس بلغ 28988 متراً مكعباً".

وأضاف جابر ان "الشركة تنتج في الوقت الحالي زيوت جاهزة تمتاز بالكفاءة في مستوى الأداء لمحركات البانزين ومحركات الديزل، وتم الحصول على علامة الجودة العراقية مؤخراً بعد مطابقة الفحوصات المختبرية ومنح الشهادة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"، مشيراً إلى ان "ذلك يعزز المكانة التسويقية للمنتجات وهذا يؤكد في الوقت نفسه أن الزيوت المنتجة لدينا تمتاز بالجودة".

وتابع أن "الزيوت المستوردة لها مستويات أداء أعلى من الزيوت المنتجة لدينا وهي ذات الكفاءة عالية وملائمة للمعدات والمكائن الحديثة"، موضحاً ان "الوحدات التشغيلية في الشركة تحتاج إلى تطوير لإنتاج كروب ثري من البيسويل".

وأكد جابر ان "خطة الوزارة للسنوات المقبلة تهدف إلى الوصول للكروب ثري بإنتاج البيسويل"، لافتاً إلى ان "هناك إقبالاً كبيراً على الزيوت العراقية المنتجة، سواء زيوت الأساس والزيوت الجاهزة بكافة أنواعها من الوزارات ومعامل القطاع الخاص لدرجة أن الكميات المنتجة لا تكفي لتغطية الاحتياجات".

وذكر أن "الشركة تعاقدت مع الوزارات ومؤسسات الدولة لتجهيزها بجميع منتجاتنا لاسيّما وزارتيّ الدفاع والداخلية وبقية دوائر الدولة بالإضافة إلى معامل القطاع الخاص".

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