اين الوطنية يا حكومة الاغلبية؟!

2022/03/03 | 15:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عدنان جواد || تعرف الوطنية بالشعور والتعلق والالتزام لبلد او امة او مجتمع معين، ويعتقد العديد من الناس ان الوطنية شعوراً ناتجاً عن ارتباط الشخص بالوطن الذي ولد وعاش فيه، وتعتبر الوطنية امراً اخلاقياً الزامياً، اما في الاسلام فمعنى الوطنية هي الطاعة والولاء واداء الحق وعدم الخروج عن الجماعة، والقيام بمسؤولياته وحفظ امانته […]

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