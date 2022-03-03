2022/03/03 | 15:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنايات ديالى تصدر حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق متهم وفق المادة 443 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/03 | 15:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات ديالى تصدر حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق متهم وفق المادة 443) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات ديالى تصدر حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق متهم وفق المادة 443) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).