عكس المتوقع.. متطوعون عراقيون لمقاتلة اوكرانيا

2022/03/03 | 15:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القنصلية شكرت المتطوعيين مؤكدة ان قوات بلادها كافية.

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