"ضربة معنوية".. عقوبات رياضية غير مسبوقة تحاصر روسيا

2022/03/03 | 15:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا جراء غزوها لأوكرانيا، واجهت موسكو عزلة رياضة غير مسبوقة مما أدى لحرمان اللاعبين الروس من المنافسة في الاستحقاقات الخارجية، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم.

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