2022/03/03 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الصحاف: سفارتنا في كييف تعمل على إجلاء 30 عائلة عراقية عالقة في سومي » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:33

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