على خلفية رفع صور بوتين ببغداد.. المراجع العليا تصدر توجيهات حازمة بهذا الامر

2022/03/03 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، باصدار توجيهات حازمة من المراجع العليا بشأن تعليق صور بوتين في البلاد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "المراجع العليا اصدرت توجيهات بمنع تعليق صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن جميع قواطع المسؤولية".واضاف ان "التوجيهات تم تعميمها على كافة السرايا والسيطرات ونقاط التفتيش والمرابطات والدوريات بعدم السماح لاي شخص او جهة تحاول تعليق صور للرئيس المذكور اعلاه واعطاء الامر اهمية قصوى وستخرج لجان لتدقيق ذلك".

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