أسعار النفط تقفز وبرنت يتجاوز 117 دولارا للبرميل

2022/03/03 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

واصلت أسعار النفط صعودها، اليوم الخميس، الارتفاع حيث وصل سعر خام المزيج العالمي برنت إلى الـ 117 دولاراً للبرميل، حيث أثارت المخاوف من تعطل التجارة ومشكلات الشحن من العقوبات الروسية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.

كما ان منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، قررت الإبقاء على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في اذار على الرغم من ارتفاع الأسعار، متجاهلين الأزمة الأوكرانية خلال محادثاتهم وتجاهلوا دعوات المستهلكين لمزيد من الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.62 دولار إلى 117.18 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0112 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ اب 2013.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط 113.88 دولارا للبرميل، مرتفعا 3.28 دولارًا بعد أن لامس أعلى مستوى في 11 عاما عند 113.31 دولارا للبرميل.

كانت السوق عبارة عن جولة من ردود الفعل على العقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاع تكرير النفط الروسي والتي أثارت إمكانية استهداف صادرات النفط والغاز الروسية في المرحلة التالية.

حتى الآن لم تصل إلى حد استهداف صادرات النفط والغاز الروسية حيث أن إدارة بايدن تزن الآثار على أسواق النفط العالمية والولايات المتحدة وأسعار الطاقة.

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