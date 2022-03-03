2022/03/03 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة بالوثيقة..



محافظ ذي قار يرسل الكشوفات التخمينية لخطة توزيع الكهرباء لعام 2022 الى مجلس الوزراء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ ذي قار يرسل الكشوفات التخمينية لخطة توزيع الكهرباء لعام 2022 الى مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ ذي قار يرسل الكشوفات التخمينية لخطة توزيع الكهرباء لعام 2022 الى مجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).