العثور على جثة شاب قتل رمياً بالرصاص شرقي بغداد

2022/03/03 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بالعثور على جثة شاب مقتول في منطقة الحميدية مقابل منطقة الحسينية شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه " تم العثور على جثة شاب تولد ٢٠٠٢ مفارق الحياة نتيجة اصابته بطلق ناري بمنطقة الرأس ضمن منطقة الحميدية مقابل منطقة الحسينية شرقي بغداد.واضاف انه "تم وفع الجثة ونقلها لدائرة الطب العدلي لغرض تسليمها الى ذويها".

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