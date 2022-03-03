2022/03/03 | 15:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قامت القوات الأمريكية بنقل المئات من عائلات إرهابيي داعش، من مخيم “خان الجبل” في ريف القامشلي، شمال شرقي سوريا، إلى الأراضي العراقية.وقالت الوكالة الرسمية السورية للأنباء (سانا)، نقلا عن مصادر محلية، إن “الاحتلال الأمريكي ينقل مئات الأشخاص من مخيم خان الجبل بريف القامشلي، الذي يضم عوائل لإرهابيي داعش، عبر 300 حافلة وشاحنة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سانا: القوات الأمريكة تقوم بنقل المئات من عوائل داعش الى العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سانا: القوات الأمريكة تقوم بنقل المئات من عوائل داعش الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).