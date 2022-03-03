2022/03/03 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، انخفاض نسبة وفيات كورونا في العراق الى واحد في المئة من الإصابات.واكد وزير الصحة هاني العقابي أن جميع ملاكات وزارة الصحة الطبية والصحية والإدارية قدمت التضحيات والشهداء منذ بدء جائحة كورونا عام الفين وعشرين، لافتا الى أن نسبة وفيات كورونا في العراق انخفضت الى واحد في المئة من الاصابات وهو ادنى مستوى قياسا بدول العالم وذلك بفضل جهود ملاكات وزارة الصحة.

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