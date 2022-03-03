الكاظمي يوجه بتجاوز أي عقبات في إنجاز المشاريع التي تنتظرها محافظة المثنى

2022/03/03 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي, محافظ المثنى وعدداً من الطلبة الخريجين من أبناء المحافظة.

ووجه الكاظمي الجهات الحكومية بتلبية احتياجات المحافظة، وتقديم التسهيلات الضرورية لتجاوز أي عقبات في إنجاز المشاريع التي تنتظرها المحافظة، فضلاً عن تجاوز العقبات البيروقراطية نحو تقديم أفضل الخدمات لمواطني المثنى.وأكد الكاظمي أن التداعيات عديدة، والتخطيط يحتاج إلى وقت لتصحيح الأوضاع وتجاوز العقبات وهذا ما تعمل عليه الحكومة.

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