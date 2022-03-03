كيف تدار دولة العراق ؟!

2022/03/03 | 15:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هادي خيري الكريني || لما نقرأ التاريخ كيف كانت تدار الدول وكيف نشأت الامراطوريات الإسلامية وكيف انتهت وتطبقها على العراق تجدها تدار كما كانت تدار نهاية الدولة الأموية او نهاية الدولة العباسية او نهاية الدولة العثمانية حتى سميت بالرجل المريض.الدولة كهيكل موجود سلطان او خليفة ورئيس وزراء او وزير اول.ولكن من […]

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