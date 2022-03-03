سان جيرمان: سنفعل كل شيء للاحتفاظ بـ مبابي

2022/03/03 | 15:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أدلى المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو، بتصريحات مهمة عن مستقبل النجم كيليان مبابي، والمدرب ماوريسيو بوتشيتينو.وسُئل ليوناردو عن فرص مبابي في البقاء مع باريس سان جيرمان، حيث رد في تصريحات نشرها الصحفي الشهير “فابريزيو رومانو” منذ قليل: “لا أستطيع أن أقول بدقة، ولكن لدينا احتمالات”.وأضاف “طالما لا يوجد توقيع […]

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