بطولة إيطاليا: قمة بين نابولي وميلان وإنتر أمام فرصة اعتلاء الصدارة

2022/03/03 | 15:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه والاولى منذ عام 1990 © ا ف ب/ارشيف أندرياس سولارو ميلانو (أ ف ب) – تشهد المرحلة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم قمة بين نابولي المتصدر ووصيفه ميلان الأحد في سباق مثير للفوز بلقب السكوديتو، فيما يتحيّن حامل اللقب إنتر […]

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