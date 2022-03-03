روسيا تسيطر على أول مدينة كبرى في أوكرانيا وتواصل القصف قبل المحادثات

2022/03/03 | 15:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمار في زيتومير بأوكرانيا في 2 آذار/مارس 2022 غداة قصف روسي © ا ف ب/ارشيف إمانويل دوبارك كييف (أ ف ب) – بعد أسبوع من بدء عمليتها، استولت القوات الروسية على أول مدينة كبرى في أوكرانيا، خيرسون وكثفت قصف مدن أخرى قبل محادثات مرتقبة الخميس تهدف للتوصل الى وقف لإطلاق النار.ووعد الرئيس […]

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