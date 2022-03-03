2022/03/03 | 15:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نظم فريق بغداد الرياضي، ماراثوناً بهدف محاربة المخدرات والحد من انتشارها، وذلك عبر قطع مسافات بالدراجات الهوائية، بمشاركة من كلا الجنسين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

كاميرا "ناس"، رصدت جانباً من الماراثون الذي شارك فيه عدد كبير من المتسابقين والمشاركين من طلبة وأساتذة كليات رياضية، وسط تأمل بمشاركة أوسع في ماراثونات مشابهة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق بغداد ينظم ماراثوناً للدراجات الهوائية بمشاركة رياضيين من النساء والرجال (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق بغداد ينظم ماراثوناً للدراجات الهوائية بمشاركة رياضيين من النساء والرجال (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).