“فورمولا 1” تلغي عقدها مع سباق جائزة روسيا

2022/03/03 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي للسيارات “FIA” عن إنهاء عقده مع مروّج سباق الجائزة الكبرى الروسي، مما يعني أنه لن يكون هناك سباقات في روسيا في المستقبل.وأنهت “فورمولا 1” قبل الموعد المحدد عقد سباق الجائزة الكبرى الروسي، بحسب موقع “موتورسبورت”، نقلاً عن بيان صادر عن منظمي السلسلة.وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات […]

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