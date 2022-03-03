آراء خبراء تحلل مواجهة الخليج ضغوط الغرب بشأن إنتاج النفط: ليست حربنا 

2022/03/03 | 15:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي-(أ ف ب) – رغم الدعوات للعمل على الحدّ من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، تقاوم دول الخليج الغنية بموارد الطاقة الضغوط الغربية سعيا لحماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، بحسب خبراء.وتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 115 دولارا للبرميل الواحد الخميس، في رقم قياسي منذ 2008، مدفوعا بالحرب في أوكرانيا والشكوك […]

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