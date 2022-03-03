استمرار الهجوم الروسي على ماريوبول.. وإدانة أممية للتهديد النووي

2022/03/03 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكتب في رسالة على فيسبوك "لم تكن لدينا أسلحة ولم نكن عدوانيين.أظهرنا أننا نعمل لتأمين المدينة ونحاول التعامل مع عواقب الغزو".

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