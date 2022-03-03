محافظ بغداد يعلن إحالة مدخل بغداد – بعقوبة القديم الى التنفيذ من قبل شركة مختصة

2022/03/03 | 16:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، إحالة تطوير وتأهيل مدخل (بغداد/بعقوبة القديم) الى التنفيذ من قبل شركة مختصة.وقال المحافظ في بيان صدر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، تلقته “ايرث نيوز”، انه “بعد احالة المدخل الاخير، اصبح كل مداخل بغداد الاربعة (بغداد/الموصل)، (بغداد/الحلة)، (بغداد/ابو غريب)، (بغداد/ بعقوبة القديم) فيما يخص محافظة بغداد محالة للتنفيذ […]

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