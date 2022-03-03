مدينة الإمام الحسين الطبية تعطّل العمل بالكرفانات وتتّخذ إجراءات تخصّ السلامة العامّة

2022/03/03 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة-واع-عباس الرحيمي

أعلنت إدارة مدينة الإمام الحسين الطبيَّة في كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، عن تعطيل بالكرفانات والأبنية الخاصة بكورونا، فيما أشارت الى تشكيل فرق لإعادة تأهيل منظومات الدفاع المدني.

وقال مدير مدينة الإمام الحسين الطبية صباح الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "المدينة الطبية ومنذ حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد وحادثة مستشفى الإمام الحسين في الناصرية باشرت بتشكيل فرق لإعادة تأهيل منظومات الدفاع المدني كافة وبإشراف مباشر من قبل مديرية الدفاع المدني في المحافظة"، مبيناً، أنه "تمَّ تعطيل الكرفانات والأبنية الخاصة التي استخدمت في فترة وباء كورونا وإخراجها عن الخدمة وقطع التيار الكهربائي عنها لأنها خارج مواصفات الدفاع المدني".

وأضاف أن "المدينة الطبية جُهِزَت بمنظومة ( الهوز ريل ) ومنظومات الإنذار المبكر وجميع مستلزمات الدفاع المدني إضافة الى رفع كتب الى قيادة الشرطة في كربلاء لمنع دخول السجاير وكل ما له علاقة بإحداث الحرائق"، مشيراً الى "صدور أوامر إدارية تنص على اعتبار كلِّ مسؤول ردهة، مسؤولاً عن الدفاع المدني في ردهته وتزويد الادارة او المدير الداخلي الخفر ليلاً بالمعلومات مباشرة".

وأكد الحسيني أن "محافظ كربلاء أوعز الى مديرية الدفاع المدني في المحافظة بتخصيص سيارة لإطفاء الحرائق تبقى مرابطة في مدينة الإمام الحسين الطبية مع ملاكها المتخصص للعمل على مدار 24 ساعة تحسباً لحصول أي طارئ".

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