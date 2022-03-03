الدفاع الروسية توضح  دلالة رمزي Vو Z على دباباتها

2022/03/03 | 16:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تحمل الآليات العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى وضع حد لاعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس، علامات لم توضع من قبل على آليات الجيش الروسي.وتحمل هذه الآليات حرفين من الأحرف اللاتينية، V و Z.وظل الغموض يحيط بالعلامتين اللتين لم تُشاهدا على آليات […]

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