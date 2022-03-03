بعد استبعاد روسيا.. 6 سيناريوهات تنتظر بولندا بتصفيات المونديال

2022/03/03 | 16:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم 2022، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ورفض كل من بولندا والتشيك والسويد مواجهتها، ما هي السيناريوهات المحتملة لمنتخب بولندا فيما تبقى من مباريات الملحق؟ نستعرض لكم الاحتمالات في هذه الحلقة من "بعد الصافرة".

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