الروسي أبراموفيتش يعلن بيع نادي تشلسي

2022/03/03 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، بيع نادي تشلسي الإنجليزي، وتعهد بالتبرع بالأموال لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وقال أبراموفيتش في بيان، أنه كان دائما يتخذ قرارات في مصلحة النادي، وفي الوضع الحالي، اتخذ قرار البيع، حيث يعتقد أن القرار في مصلحة النادي والجماهير والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه، وأشار الملياردير الروسي، أنه لن يتم تسريع بيع النادي ولكنه سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة، مبيناً أنه لن يطالب بالحصول على الأموال التي قدمها للنادي على شكل قروض، وقال “لم يكن الأمر أبدا متعلقا بالأرباح أو المال بالنسبة لي، ولكنه الشغف الخالص باللعبة والنادي”.

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