بالصور .. الكاظمي يفتتح مستشفى الحسين العسكري وسط بغداد

2022/03/03 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، مستشفى الحسين العسكري وسط بغداد.وأكد الكاظمي الحاجة إلى إعادة إحياء القطاع الصحي وتفعيله، فيما أشار إلى أن البعض مصر على عدم النهوض بالدولة ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة، مشدداً على ان الدولة لا تبنى من غير جيش قوي.



وقال ان مستشفى الحسين سيكون صرحاً وميداناً وساحةَ وفاء من الدولة لتضحيات أبطالنا، لافتاً الى ان من حقّ العراقي أن يتمتع بخدمات صحية واستشفائية عالية المواصفات في بلده.

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