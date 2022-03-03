النصر: لجنة أبو رغيف مارست الابتزاز وعلى المتضررين مقاضاتها

2022/03/03 | 16:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اتهم ائتلاف النصر، الخميس، لجنة أبو رغيف بتنفيذ حالات ابتزاز وتجاوز على المتهمين اثناء عمليات التحقيق معهم، موضحاً أن، ما يحدث داخل اللجنة وتحقيقاتها تجاوز عن القضاء العراقي والقانون.وقال عضو الائتلاف عقيل الرديني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “ما يجري داخل لجنة ابو رغيف تجاوز على القضاء العراقي من […]

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