سفارة العراق لدى أوكرانيا تتحرك لإجلاء 30 عائلة عراقية عالقة في سومي

2022/03/03 | 16:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، الخميس، أن السفارة العراقية في كييف تعمل على إجلاء 30 عائلة عراقية عالقة في سومي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (3 آذار 2022) إن "سفارتنا في كييف تعمل بشكل إستثنائي، ونجحت بإجلاء 500 شخص من أبناء الجالية العراقية من أوكرانيا حتى الآن"، مبينا أن "السفارة تعمل بتنسيق عالٍ لإجلاء 30 عائلة عراقية عالقة في منطقة سومي بظروف صعبة".

وأضاف، أن "السفارة منحت 25 جوازاً حتى الآن ممن فقدوا جوازاتهم في أوكرانيا، إضافة إلى منحها عشرات سمات الدخول لنساء أوكرانيات مع أبنائهن لآباء عراقيين".

وأحصت وزارة الهجرة والمهجرين، عدد العراقيين العالقين داخل الاراضي الاوكرانية، فيما أشارت إلى أنه يجري التواصل معهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقــال المتحـدث بـاسـم الـــوزارة عـلـي عباس جهاكـيـر في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (1 آذار 2022)، إن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتسوية أوضاع الجالية الـعـراقـيـة المـتـواجـدة عـلـى الأراضي الأوكرانية".

وأوضـــح أن "عدد العراقيين المقيمين بشكل شرعي في أوكرانيا يبلغ 5 آلاف و535"، مشيرا إلى أن "الوزارة لم تتخذ حتى الآن أي إجــراء حقيقي لإعـادتـهـم إلى البلاد أو نقلهم إلى بلدان مجاورة لأوكرانيا".

ولـفـت جهاكير إلــى "وجــود تنسيق عاجل مـن قـبـل وزارة الـخـارجـيـة مـع القنصليات والـسـفـارة الـعـراقـيـة فـي أوكـرانـيـا مـن أجـل التكفل بنقلهم، حيث تم توجيه نداء لهم من قـبـل المـكـاتـب الـتـابـعـة لـلـسـفـارة الـعـراقـيـة في كييف".

وفيما يخص العراقيين المقيمين بشكل غير شــرعــي عـلـى حـــدود بـيـلاروسـيـا وبـولـنـدا وليتوانيا، لفت جهاكير إلـى "إعــادة نحو 4 آلاف مهاجر، والعدد المتبقي يتراوح بين 3 ـ 4 آلاف مازالوا يقيمون في مخيمات بأماكن متفرقة من بولندا، حيث رفض أغلبهم العودة إلــى الـوطـن بـعـد إجـــراء مـقـابـلات مـبـاشـرة معهم من قبل اللجان المختصة بالوزارة".

إقرأ/ ي أيضاً: دبلوماسي عراقي في أوكرانيا يوضح لـ’ناس’ آلية إجلاء العالقين

وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق، عن مخاطبة الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (24 شباط 2022)، ان "سفارة جمهورية العراق لدى أوكرانيا خاطبت منذ يوم الاثنين (14 شباط 2022)، 27 جامعة ومعهد أوكراني يدرس فيها طلبة عراقيون، بتسهيل منحهم اجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الامني، وابداء الاهتمام والرعاية لهم".

وأضاف أن "السفارة دعت تلك الجامعات والمعاهد الأوكرانية الى تزويدها بمعلومات تفصيلية عن أوضاع وأعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها".

يذكر ان السفارة العراقية في أوكرانيا حثت جميع المواطنين العراقيين المتواجدين على الاراضي الاوكرانية الى توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرق اوكرانيا، كما دعتهم ايضا الى التواصل معها حال احتياجهم لأية مساعدة عبر خطوط ساخنة حددتها السفارة.

وخصّصت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، أرقاماً ساخنة للجالية العراقية في أوكرانيا، للتواصل في حال حدوث أي طارئ.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 شباط 2022)، إنه "حرصاً على أمن وسلامة أبناء الجاليّة الكريمة في ظل الأزمة الراهنة، وبغية تأمين التواصل مع أبناء الجاليّة العراقيَّة في أوكرانيا، لاسيما المتواجدين على الحدود الدوليَّة بين أوكرانيا وبولندا، هنغاريا، رومانيا، ولغرض التواصل والتنسيق وتقديم الدعم، في حال حدوث أي طارئ، نورد في أدناه الأرقام الساخنة للتواصل عبرها والابلاغ عن أماكن تواجدهم":

سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا

رئيس البعثة :

0038974007307

أ.



ضياء حمد :

00380952041153

أ.



سعد البرزنجي :

009647518503123

الخط الساخن :

00380979244948

سفارة جُمهوريَّة العراق في بودابست 003614411960

سفارة جُمهوريَّة العراق في وارشو 0048792650803

0048730851480

سفارة جُمهوريَّة العراق في بوخارست 009647708885444

0040735826870

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفارة العراق لدى أوكرانيا تتحرك لإجلاء 30 عائلة عراقية عالقة في سومي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفارة العراق لدى أوكرانيا تتحرك لإجلاء 30 عائلة عراقية عالقة في سومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).