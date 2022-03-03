مفاجأة.. كتاب “فيفا” لم يذكر رفع الحظر عن ملاعب العراق

2022/03/03 | 16:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف كتاب الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا”، المرسل الى الاتحاد العراقي، عدم وجود نص يؤكد رفع الحظر عن ملاعب العراق.وفيما يلي نص الكتاب: “نشكرك على رسالتك المؤرخة 22 يناير 2022 وعلى طلبك للمصادقة على ترشيح ستاد المدينة الدولي في مدينة بغداد للمباراة التأهيلية المقبلة ضد الإمارات العربية المتحدة في 24 مارس 2022.[…]

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