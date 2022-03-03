الصحة توضح بشأن اتلاف جرعات من لقاح كورونا

2022/03/03 | 16:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصل شحنات ووجبات اللقاح إلى العراق بشكل مستمر وضمن الجدول الأسبوعي.

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