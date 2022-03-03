وضع حجر الأساس لمشروع بناية ومختبرات الكلية الطبية في كركوك

2022/03/03 | 16:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي وضع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم الخميس، الحجر الأساس لمشروع بناية وقاعات ومختبرات الكلية التقنية الطبية في محافظة كركوك.وأكد الجبوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع )، إن "ادارة محافظة كركوك تولي اهمية كبيرة للمؤسسات التعليمية والتربوية في المحافظة، ومنها الجامعة التقنية الشمالية وكلياتها لما تقدمه من خدمات للطلبة"، مشيرا الى أن "ادارة المحافظة تدعم ايضا جامعة كركوك وادارتها، فضلا عن دعمها جميع مؤسسات التربية، وأن خطة العام الحالي تتضمن دعم الكليات التقنية".ولفت المحافظ الى "حرص ادارة المحافظة على تطوير واجهة المعهد التقني وتطوير الواجهات السكنية بشكل يتلاءم مع مشروع تطوير نفق المحافظة وطرقها وشوارعها الرئيسة، بهدف اضفاء المزيد من الجمالية على محافظة كركوك".

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