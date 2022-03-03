2022/03/03 | 16:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أعلن قائممقام القائم أحمد المحلاوي، الخميس، الانتهاء من عمليات التنقيب عن حقول النفط والغاز في اول منطقة من مناطق غربي الانبار.وقال المحلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “شركة الاستكشافات النفطية أحدى تشكيلات وزارة النفط انهت عمليات التنقيب عن حقول النفط والغاز في قضاء القائم غربي الانبار”، مبينا أن “العمليات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تعلن انتهاء عمليات التنقيب عن النفط والغاز غرب المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تعلن انتهاء عمليات التنقيب عن النفط والغاز غرب المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).