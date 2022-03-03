محمد بن سلمان عما إذا كان بايدن أساء فهمه: ببساطة لا أهتم

2022/03/03 | 16:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أنه يهدف إلى الحفاظ عليها وتعزيزها.

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