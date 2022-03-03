2022/03/03 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقارير

وتكرم 13 موزعاً متميزاً بسيارات حديثة

منذ دقيقة واحدة

اسياسيل تحتفي بوصولها الى 16 مليون مشترك وتكرم 13 موزعاً متميزاً بسيارات حديثة | تقرير#العراق #اسياسيل#قناة_التغيير_الفضائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسياسيل تحتفي بوصولها الى 16 مليون مشترك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسياسيل تحتفي بوصولها الى 16 مليون مشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).