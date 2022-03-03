ناسا تكشف عن متعة مشاهدة السماء لشهر اذار

2022/03/03 | 16:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أصدرت وكالة ناسا آخر تحديث شهري لها حول ما يجب البحث عنه في السماء خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لتقرير digitaltrend.واعتبارًا من 18 مارس تقريبًا، يمكن للراغبين في الاستيقاظ المبكر اكتشاف زحل يتحرك تدريجيًا نحو المريخ والزهرة ، مع إمكانية رؤية الثلاثي بالعين المجردة قبل شروق الشمس بحوالي 45 دقيقة – إذا سمح […]

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