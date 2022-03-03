2022/03/03 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وثيقة صادرة من مكتب الامين العام لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن تكليف رئيس جديد للوقف السني.وبحسب الوثيقة السرية، وحصلت “ايرث نيوز” على نسخة منها، فقد تم انهاء تكليف سعد كمبش، وتكليف عبد الخالق العزاوي بديلا عنه.

ظهرت المقالة بالوثيقة: تكليف رئيس جديد للوقف السني أولاً على ايرث نيوز.

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