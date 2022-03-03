2022/03/03 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الليلة التي باشر فيها الجيش الروسي غزو أوكرانيا، أغارت طائرات حربية إسرائيلية على دمشق! كانت مصادفة طبعاً، وهي ليست مصادفة غريبة، ذاك أن الطائرات الإسرائيلية دأبت على هذا الفعل منذ سنوات، والنظام في دمشق دأب على تأجيل الرد إلى "زمان ومكان مناسبين".لكن تزامن مباشرة غزو أوكرانيا مع الغارة على دمشق يؤشر إلى أن المعادلة التي أرستها كل من تل أبيب وموسكو ستواصل اشتغالها على رغم اهتزاز الكوكب على وقع قرار فلاديمير بوتين بمحو كيان سياسي وقانوني وجغرافي وقومي يقع في قلب أوروبا.

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