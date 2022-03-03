2022/03/03 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1uzUSkWSOdQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقي على حدود أوكرانيا يكشف للعالم تفاصيل مروعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عراقي على حدود أوكرانيا يكشف للعالم تفاصيل مروعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).