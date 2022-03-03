2022/03/03 | 17:05 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: e887v_wUDZE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزاملي يدعو لتفعيل السيطرة النوعية وقوانين حماية المنتج والمستهلك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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