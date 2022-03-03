ثلاث نواب جمهوريون يصوتون بالضد من مشروع قرار يدعم أوكرانيا

2022/03/03 | 17:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يعلن دعمه لسيادة أوكرانيا ويدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار”، إلا أن 3 نواب من الحزب الجمهوري صوتوا ضد هذا القرار.وصوت المشرعون في كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لصالح القرار، 426 صوتا لصالح القرار، مقابل 3 أصوات رافضة، وهم النواب بول جوسار (نائب عن ولاية أريزونا) وتوماس […]

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