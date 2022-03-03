2022/03/03 | 17:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستعرض سيارة تويوتا شيلبي 2000GT هذه من عام 1967 في مزاد علني، ومن المتوقع أن يتجاوز سعرها 3 ملايين دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قد تكون الأغلى ثمنًا.. لن تصدق كم سيصل سعر سيارة تويوتا النادرة هذه في المزاد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قد تكون الأغلى ثمنًا.. لن تصدق كم سيصل سعر سيارة تويوتا النادرة هذه في المزاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).