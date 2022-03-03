لغز الألوهية 4 - جواد بشارة

2022/03/03 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة لغز الألوهة 4د.



جواد بشارةنشوء الإلحاد والملحدين:لماذا يوجد ملحدون في العالم ويزدادون انتشاراً؟ وهل ينطلقون من موقف عقلي وعقلاني رصين، جعلهم يعتقدون بعدم وجود قوة أو كائن كامل القدرة ويعرف كل شيء ويتحكم بكل شيء، أم إن موقفهم ناجم عن رغبة مزاجية ونفور من إله الأديان؟ يرد أغلب الملاحدة إن الإجابة على هذا السؤال بسيطة بشكل مدهش: "نعتقد أنه من المهم أن يتم سماع أصوات العقل في هذه المرحلة م ......





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