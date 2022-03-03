بغداد.. شاب يقتل شقيقه بسبب خلاف من أجل الأموال

2022/03/03 | 17:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقدم مواطن من سكنة العاصمة بغداد، اليوم الخميس، على قتل شقيقة، إثر خلاف بينهم، نشب من أجل الأموال.

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وقال مصدر امني لـ "ناس"، (3 آذار 2022)، إن "خلافاً نشب بين شقيقين بسبب الأموال، انتهى بفتح أحدهم النار على شقيقه البالغ من العمر 27 عاماً، وأرداه قتيلا في الحال، وسط حالة من ذهول الجميع".

وأضاف المصدر أن، "المجني عليه موظف في وزارة الكهرباء، حيث قُتل بسلاح (بمبكشن)، في دارهم الواقعة بمنطقة النهروان في بغداد".

وبحسب المصدر، فإن قوة أمنية، وصلت إلى موقع الحادث، وفتحت تحقيقاً في ملابساته، فيما نُقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي.

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