الاتحاد الوطني يجتمع لتقديم مرشح بديل عن برهم صالح

2022/03/03 | 17:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية كشف مصدر سياسي، الخميس، عن نية الاتحاد الوطني الكردستاني تقديم مرشح بديل لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال المصدر في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “الاتحاد الوطني سيجتمع بعد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى على مستوى المكتب السياسي للحزب”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني وقيادته يفكرون بطرح مرشح بديل عن برهم صالح، للتوافق عليه مع الحزب […]

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